Drôme : un réseau de trafic de drogue démantelé par le commissariat de Romans

Quinze personnes ont été arrêtées mardi matin dans les agglomérations de Romans et Valence. Elles sont soupçonnées d'appartenir à un réseau de trafic de drogue. Trois kilos de cocaïne et d'héroïne ainsi que des armes ont été saisis, un butin de plus de 150 000 euros.

Coup de filet de la police et de la gendarmerie dans la Drôme. Quinze personnes ont été arrêtées ce mardi matin dans les agglomérations de Valence et Romans-sur-Isère. Elles sont soupçonnées d'appartenir à un réseau de trafic de drogue dure. Un pistolet semi-automatique et un pistolet d'alarme, ainsi que des stupéfiants ont été saisis. 1,5 kilo de cocaïne et 1,5 kilo d'héroïne, soit un butin de plus de 150.000 euros.

Un numéro pour passer commande

Tout ce réseau fonctionnait grâce à une ligne de téléphone. Un numéro sur lequel on commande sa drogue, comme on commanderait une pizza. Il suffit de détailler la quantité de produits souhaitée, au bout du fil, une voix vous indique les prix et vous donne rendez-vous à Romans. Une méthode simple et qui laisse peu de traces.

Les enquêteurs ont tout de même réussi à remonter la piste des dealers. Des hommes entre trente et quarante ans, qui ont déjà été arrêtés pour ce genre de trafics. Presque tous habitent Valence et sa banlieue. Ils ont été placés en garde à vue et huit d'entre-eux seront déférés ce vendredi au parquet de Valence L'enquête était menée depuis septembre par le commissariat de Romans.