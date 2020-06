Drôme : un SDF ivre s'empare d'une ambulance des pompiers pendant une intervention

Vers une heure du matin ce mardi 30 juin, les pompiers sont appelés pour une tentative de suicide à Romans-sur-Isère. Arrivés sur place, ils garent l'ambulance et pénètrent dans l'habitation. C'est alors qu'un homme de 57 ans, sans-abri, s'approche de l'ambulance et constate que la clé est toujours sur le contact. Il monte et démarre le véhicule, alors qu'il se trouve en état d'ivresse.

L'ambulance est équipée d'un système de géolocalisation, les policiers nationaux et municipaux partent donc à sa recherche et tentent de l'interpeller, au niveau de la route départementale 532. Un quart d'heure plus tard, l'ambulance est immobilisée. L'homme, d'origine roumaine, refuse de se soumettre au contrôle d’alcoolémie. Il est conduit au commissariat. Ce mardi matin, il se trouve toujours en garde à vue.