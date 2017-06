Drôme : un touriste luxembourgeois agressé sur l'autoroute A7

Un automobiliste a été passé à tabac sur l'autoroute A7, dans la Drôme. Ce touriste du Luxembourg a été agressé alors qu'il était arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence vers minuit, dans la nuit de vendredi à samedi. Une enquête des gendarmes du peloton autoroutier de Malataverne est en cours.

Un automobiliste a été agressé dans la nuit de vendredi à samedi sur l'autoroute A7. Vers minuit, ce touriste descendait vers le sud quand il a été contraint de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence, à hauteur de Montélimar, dans la Drôme.

Les malfaiteurs frappent le touriste avant de repartir

Selon le Luxembourgeois, il a garé sa Mercedes sur le bord de l'autoroute parce qu'il a vu un gyrophare dans son rétroviseur. Il ne s'est pas méfié, pour lui c'était les gendarmes. Sauf que ce ne sont pas des hommes en uniformes qui le rejoignent. Le touriste est passé à tabac et laissé sur place.

Les individus repartent à bord de leur voiture. Ils ne volent pas la Mercedes, et n'aurait rien volé non plus à l'intérieur... S'agit-il de pirates de l'autoroute ? Il est encore trop tôt pour le dire. Le Luxembourgeois a été transporté à l’hôpital de Montélimar et devait être entendu ce samedi matin par les gendarmes. L'enquête a été confiée aux militaires du peloton autoroutier de Malataverne.

En cas de vrai contrôle des gendarmes, jamais d'arrêt sur la bande d'arrêt d'urgence

Les gendarmes en profitent pour rappeler quelques conseils de prudence aux automobilistes. En cas de contrôle, ils vous font sortir de l'autoroute ou sur une aire de repos, car un contrôle sur la bande d'arrêt d'urgence est trop dangereux. Et dans le cas de patrouille de nuit, les militaires utilisent un véhicule bleu sérigraphié "Gendarmerie". Les agresseurs du touriste circulaient avec une voiture normale.