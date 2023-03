Drôme - Un tournage Netflix évacue la grotte de Thaïs pour suspicion d'alerte au gaz

Vers 10 heures ce mercredi matin, la grotte de Thaïs a été évacuée à Saint-Nazaire-en-Royans. Elle est actuellement occupée par l'équipe de tournage d'une série Netflix. Sur les 26 personnes présentes quelques-unes se sont plaintes de maux de tête et un détecteur de gaz indiquait 3.000 ppm (partie par million) de CO2.

L'équipe, ne souhaitant prendre aucun risque et pensant qu'il s'agissait de CO (monoxyde de carbone - toxique) et pas de CO2 a alerté les pompiers. Treize secouristes sont venus examiner les personnes présentes, et vérifier qu'il n'y avait aucun danger dans la grotte.

Le CO2 est le dioxyde de carbone rejeté lorsque nous respirons, mais par précaution les pompiers ont effectué des relevés dans la grotte. Leurs chiffres ont confirmé qu'il n'y avait aucun danger à l'intérieur. Le tournage a pu reprendre. L'équipe de Netflix occupe également la salle des fêtes et les abords de la plage de Saint-Nazaire-en-Royans pour plusieurs jours.