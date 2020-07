Drôme : un trafic de contrefaçons démantelé

Deux habitants de Montélimar ont été arrêtés cette semaine dans la Drôme. Ils sont soupçonnés d'être les grossistes d'un réseau de produits contrefaits. Ils se fournissaient en Turquie et approvisionnaient 250 revendeurs partout en France.

Les gendarmes de la Drôme ont démantelé un trafic de contrefaçons. Ils ont interpellé six personnes ce mercredi en Drôme et en Ardèche, dont deux habitants de Montélimar, soupçonnés d'être les grossistes de ces produits contrefaits.

Leur enquête avait démarré en mars, alors qu'ils patrouillaient sur internet à la recherche de revendeurs de masques et de gel hydroalcoolique. Ils étaient tombés sur un père et son fils originaire de Saint-Péray qui vendaient des vêtements et de la maroquinerie contrefaits de marques de luxe comme Louis Vuitton ou encore Gucci sur les réseaux sociaux. Au total, une soixantaine d'articles avaient été saisis lors de la perquisition.

Le couple se fournissait en Turquie

Mais en remontant la filière, les militaires se sont rendus compte que les grossistes étaient drômois : un couple de Montélimar, âgé d'une trentaine d'années. Ils se fournissaient Turquie et approvisionnaient 250 revendeurs à travers la France, qui écoulaient la marchandise via les réseaux sociaux. Un trafic dont le chiffre d'affaire est estimé à plus de 100 000 euros sur deux ans.

Lors de leurs différentes perquisitions, les gendarmes ont saisi en tout 1 200 articles contrefaits qui vont être détruits. D'abord placés en garde à vue, l'homme et la femme ont été relâchés le temps de la poursuite de l'enquête, menée par les gendarmes du groupe d'action et d'appui anti-délinquance de la Drôme. Ils risquent jusqu'à 7 ans d'emprisonnement.