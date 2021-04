Drôme : un troisième trafic de drogue démantelé en un mois

C'est le troisième trafic de drogue démantelé en un mois dans la Drôme. Cette fois-ci, la compagnie de Romans, a mené 20 perquisitions et interpellé 16 personnes. Le trafic avait lieu à Tournon-sur-Rhône et Tain-l'Hermitage.

Cette semaine, la compagnie de gendarmerie de Romans-sur-Isère, qui menait l'enquête depuis plusieurs mois, a interpellé 16 personnes. Cinq personnes ont été placées en détention provisoire et 4 sous contrôle judiciaire.

Au total, 20 perquisitions ont été menées par les gendarmes, d'ont l'une d'elles, particulièrement remarquée, dans le centre de Valence, avec l'appui du GIGN. Deux kilos de cocaïne, 500 grammes d'héroïne, 300 grammes de résine de cannabis, de l'herbe et de la méthamphétamine ont été saisis.

Les militaires ont aussi trouvé 36 000 euros en liquide et des armes à feu. Les malfaiteurs possédaient aussi des véhicules et des équipement multimédia et de luxe d'une valeur de 5 000 euros.

Deux autres trafics démantelés en mars

La semaine dernière, la brigade de Romans avait déjà démantelé un autre trafic de drogue, du côté de Moras-en-Valloire et Saint-Vallier, 11 personnes avaient été mises en examen.

Début mars, c'était un trafic à 3 millions d'euros qui était démantelé. La plaque tournante était la région de Crest. Le cannabis et la cocaïne étaient revendus de Valence jusqu'à Gap.