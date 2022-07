Drôme : un véhicule prend feu sur l'A7, les flammes se propagent à la végétation

La circulation a été perturbée lundi 4 juillet en fin de journée sur l'autoroute A7 à cause de l'incendie d'un véhicule. Les flammes se sont propagées à la végétation près de l'autoroute. À 19h, le feu était maitrisé et ne progressait plus.

Un véhicule a pris feu sur l'A7 en direction d'Avignon à hauteur d'Étoile-sur-Rhône, lundi 4 juillet en fin de journée. L'homme à bord de la voiture a pu quitter indemne le véhicule mais les flammes se sont propagées à la végétation aux abords de l'autoroute dans l'autre sens. À 19h, 20 pompiers dans 5 camions étaient sur place pour éteindre les flammes qui étaient maitrisées et ne progressaient plus. 2 500 m² de végétations ont brulé.

Mais l'extinction de l'incendie cause beaucoup de fumée, ce qui perturbe la circulation sur l'A7 dans les deux sens. La bande d'arrêt d'urgence et la voie de droite sont fermées. La fumée cause aussi des perturbations sur les rails. À 19h, le trafic TER était interrompu entre Valence et Loriol-sur-Drôme, avec de gros retards, jusqu'à 1h50 par exemple en gare de Valence.