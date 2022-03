Drôme : un vol à main armée à Espeluche

Le commerce le Fournil du Village à Espeluche dans la Drôme a été braqué ce samedi soir à 19 heures. Trois individus cagoulés se sont emparés du fond de caisse et de plusieurs cartons de cigarettes.

Vers 19 heures, à l'heure de la fermeture ce samedi 12 mars, trois individus cagoulés, gantés et armés d'un fusil à pompe pénètrent dans un commerce de proximité d'Espeluche. Une seule vendeuse est présente au moment des faits dans cette boulangerie qui fait aussi épicerie et tabac. Les malfaiteurs s'emparent de 500 euros de fond de caisse et de plusieurs cartons de cigarettes. Le préjudice estimé s'élève à 25.000 euros. La vendeuse n'a pas été blessée mais a été extrêmement choquée par ce vol à main armée. Une enquête est en cours.