Drôme : un voleur se fait passer pour un médecin à l'hôpital de Crest

Un homme venu pour des soins à la main à l'hôpital de Crest (Drôme) ce jeudi a volé le badge d'accès à une infirmière et est revenu plus tard.

Le suspect d'une vingtaine d'années se présente à l'hôpital de Crest, jeudi matin, en compagnie d'un autre homme, pour se faire soigner la main. Il en profite pour voler le sac de l'infirmière qui prend soin de lui. A l'intérieur : les effets personnels de la victime, dont un badge d'accès à l'hôpital et des clés de voiture.

Le suspect enfile une blouse de soignant pour arpenter les couloirs de l'hôpital

Le suspect repart avec le véhicule, mais revient le soir même vers 18 heures, toujours accompagné de son comparse. Avec le badge d'accès, il entre dans l'hôpital et vole une blouse pour se faire passer pour un médecin, arpente les couloirs, sans doute pour commettre de nouveaux vols. Mais l'infirmière qui l'a soigné le matin le reconnaît et appelle la sécurité. Les gendarmes viennent ensuite interpeller le faux médecin et son camarade. Ils sont toujours en garde à vue ce vendredi soir.