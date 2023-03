Drôme : un blessé grave après une agression au couteau devant la gare de Valence-Ville

Pompiers et policiers devant la gare de Valence-ville ce jeudi soir

Une agression au couteau s'est produite devant la gare de Valence-Ville ce jeudi vers 17h15. Un homme a été blessé, il a été médicalisé sur place avant d'être transporté à l'hôpital. L'auteur du coup de couteau a été interpellé et placé en garde à vue. On ne connaît pas pour l'instant les raisons de cette agression. On ignore également si les deux hommes se connaissaient. La victime a été hospitalisée en urgence absolue.