Drôme: une violente agression homophobe commise par deux adolescents à Nyons

Cette agression d'une rare violence en raison de l'orientation sexuelle de la victime s'est déroulée le mois dernier à Nyons. Un habitant de Valréas a été frappé à coups de barre de fer sur le corps et le visage par deux adolescents. Ces deux fils de bonne famille ont tout reconnu.

Ces adolescents de 15 ans ont tendu un vrai guet-apens à leur victime, un habitant de Valréas (Vaucluse) âgé de 50 ans. L' homme ne fait pas mystère de son homosexualité, il était à la recherche d'une relation amoureuse sur internet. Un contact est pris avec un interlocuteur. L’homme prend soin de demander si le jeune homme est majeur. L’adolescent ment et répond qu’il a plus de dix-huit ans. Le rendez-vous galant est donc fixé pour le 24 février au stade de Nyons dans la soirée.

Passé à tabac et insulté

Sauf qu'en arrivant sur les lieux, l'homme voit surgir deux ados de quinze ans armés d'une barre de fer. Le Vauclusien est passé à tabac. Les coups pleuvent, sur le visage et le corps du quinquagénaire. Les deux jeunes se déchaînent aussi verbalement. Des insultes homophobes très explicites. La victime a dû être hospitalisée pendant 10 jours, avant de pouvoir porter plainte. Les enquêteurs n'ont pas mis longtemps à retrouver la trace des téléphones portables des ados.

Fils de bonne famille

Tous les deux sont scolarisés normalement au lycée et plutôt bons élèves, fils de bonne famille, inconnus de la justice. Ils ont été interpellés ce mardi et placés en garde à vue. Ils ont tout reconnu et assuré regretter leur agression homophobe. Mercredi, ils étaient présentés au juge des enfants à Valence. Le parquet a demandé leur placement en centre éducatif fermé. Ces deux garçons avaient un complice tout juste majeur, qui s’est contenté de les emmener en voiture au lieu de rendez-vous sans participer à l’agression. Lui a été remis en liberté sous contrôle judiciaire et sera jugé dans les semaines à venir.