Drôme : une bougie oubliée met le feu à la maison

Les pompiers de la Drôme ont été appelés vers 3h30 ce mardi pour un début d'incendie dans la maison d'une famille d'Eurre (Drôme) près de Crest. À l'arrivée des secours, les parents avaient réussi a éteindre les flammes par leurs propres moyens. C'est une bougie allumée et oubliée sur un meuble lorsque la famille est allée se coucher qui est à l'origine du départ de feu. Les parents et les trois enfants de 3, 9 et 11 ans ont été transportés à l'hôpital parce qu'ils avaient inhalé des fumées.