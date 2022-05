Drôme : une centaine de personnes à la recherche de la disparue de Die

C'est une centaine de personnes qui sont mobilisées ce jeudi pour retrouver Joëlle Meucci. Cette ancienne infirmière libérale de Die n'a plus donné signe de vie depuis mardi 3 mai, elle est atteinte d'Alzheimer.

Un élan de solidarité, de citoyenneté lancé ce jeudi à Die. Une centaine d'habitants sont mobilisés aux côtés de la quinzaine de gendarmes. Tous tentent de retrouver Joëlle Meucci, 69 ans, disparue dans le Diois depuis mardi 3 mai. Cette femme, ancienne infirmière libérale de Die, atteinte d'Alzheimer, a quitté son domicile sans y revenir. Des affiches ont été collés dans les commerces également.

Des espoirs maigres

Plus les heures passent, plus les espoirs de la retrouver saine et sauve s'amenuisent. La maire de Die, Isabelle Bizouard, confiait ce jeudi : "nous sommes tous très inquiets. Nous espérons une issue positive." Une inquiétude partagée par les gendarmes. Ils écument à pied toutes les zones possibles dans un secteur de 20 km². Ils repassent parfois à des endroits déjà explorés.

Ce jeudi, une équipe montagne a rejoint le dispositif pour chercher sur les chemins escarpés. D'autres militaires explorent les berges de la Drôme. Si le temps le permet, un drone sera mobilisé et des patrouilles circulent sur les routes.

Aucune piste n'est écartée

Pour le moment, les enquêteurs n'écartent aucune piste. Joëlle Meucci s'est-elle perdue ? a-t-elle été victime d'un malaise ? d'une mauvaise chute ? L'ancienne infirmière a-t-elle été prise en stop ? a-t-elle pris le train ? ce qu'elle avait pu faire par le passé. L'appel a témoin est relancé ce jeudi. Il a aussi été transmis à la SNCF.

Si vous pensez avoir vu cette femme, il faut appeler le 17 ou contacter directement la gendarmerie de Die au 04 75 22 04 66.