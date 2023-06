Drôme : une équipe de cambrioleurs interpellée, neuf personnes arrêtées

L'interpellation des neuf individus remonte au 22 mai 2023. Elle fait suite à l'enquête minutieuse des groupes action et appui antidélinquance dédiés à la lutte contre les atteintes aux biens et du groupement de gendarmerie de la Drôme. L'enquête a permis d’identifier une équipe de cambrioleurs structurée. Il s'agit d'un clan familial. Les gendarmes ont pu les localiser dans le Gard et à Grenoble en Isère.

Neuf personnes ont pu être interpellées simultanément sur deux sites différents. Parmi eux il y six mineurs. Les véhicules et du numéraire ont été saisis.

Présentés au parquet le 24 mai dernier, deux individus ont été placés en détention provisoire, sept font l'objet d'un contrôle judiciaire.

Depuis le début de l’année 2023, les enquêteurs ont constaté une augmentation du nombre de cambriolages de résidences en journée en l’absence des propriétaires au sein du département de la Drôme ainsi que dans les départements limitrophes. Dans la Drôme, depuis le début de l'année, il y a eu au moins 40 faits de cambriolages.

Les investigations se poursuivent dans le cadre d’une information judiciaire.