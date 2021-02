Drôme : une famille relogée après l'incendie de sa maison à Mirabel-et-Blacons

Une famille de trois personnes a dû être relogée chez des proches ce dimanche suite à l'incendie de sa maison à Mirabel-et-Blacons (Drôme). Le feu a pris dans le salon et s'est propagé à l'ensemble de l'habitation.

Plus de soixante pompiers ont été mobilisés ce dimanche 21 février à Mirabel-et-Blacons dans la Drôme pour éteindre un incendie de maison. Le feu a pris dans le salon en fin de matinée et s'est propagé à l'ensemble de l'habitation, constituée de bois et de paille. 400 mètres carrés sont détruits. Les flammes ont également atteint des bâtiments à proximité.

Une femme de 57 ans a inhalé des fumées, elle a été évacuée à l'hôpital. Les deux autres personnes présentes au moment de l'incendie, une femme de 80 ans et un homme de 25 ans, sont indemnes. Le logement étant inhabitable, la famille a été relogée chez des proches.

Des pompiers restent sur place cette nuit pour surveiller la maison. En tout, treize casernes ont été appelées sur ce feu.