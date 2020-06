Drôme : une femme de 23 ans chute de 10 mètres à la cascade de l'Aiguebelle

Cet accident aurait pu être mortel. Une femme de 23 ans a glissé du haut de la cascade de l'Aiguebelle à Pontaix dans la Drôme ce dimanche après-midi. Elle a fait une chute de dix mètres et a atterri sur un rocher. Les pompiers et les gendarmes l'ont d'abord trouvée inconsciente. Un hélicoptère de la Sécurité civile (Dragon 38) a été appelé pour la secourir, l'accès au site étant complexe. Selon les pompiers, son pronostic vital n'est pas engagé. La victime, originaire de Saint-Etienne, a été transportée vers un hôpital de Grenoble pour subir des examens et soigner des blessures au poignet et à l'épaule.