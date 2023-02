Drôme : une femme de 60 ans égarée, retrouvée grâce aux drones des pompiers, proche du Col de la Bataille

Plus de peur que de mal pour cette femme de 60 ans perdue dans le Vercors sur la commune de Léoncel ce dimanche 12 février. Vers 16h00, alors qu'elle était en balade, elle n'a soudainement plus donné signe de vie à son mari. Celui-ci prévient les pompiers. Un important dispositif est déployé notamment des spécialistes secours en montagne, des maîtres-chiens et des drones. Deux heures et demie plus tard, c'est finalement l’un des objets volants qui finira par repérer la sexagénaire au niveau du Col de la Bataille, saine et sauve. Les pompiers l'ont ensuite escorté jusqu'à son véhicule.

ⓘ Publicité