Drôme : une voiture chute de 40 mètres sur la route du col de Rousset, une femme gravement blessée

Un grave accident de la route s'est produit ce dimanche matin sur la route du col de Rousset à Chamaloc (Drôme), sur la départementale 518. Vers 10h, un conducteur a perdu le contrôle de sa voiture, à cause du verglas et de la neige. Le véhicule est tombé en contrebas et s'est encastré quarante mètres plus loin dans des arbres.

Une passagère, âgée de 65, est très gravement blessée. Elle se trouvait à l'arrière de la voiture, sans ceinture. Elle a été héliporté par le SAMU à l'hôpital de Valence. Son pronostic vital n'est pas engagé.

Le conducteur et l'autre passager ont réussi à s'extraire seuls, ce sont eux qui ont prévenu les pompiers. Ils ont été conduits à l'hôpital de Die.

La route départementale 518 a été fermée pendant deux heures à la circulation. Elle est rouverte en circulation alternée ce midi. Le dépanneur doit remonter la voiture. Un chasse neige est passé plusieurs fois pour dégager la neige et le verglas, mais les gendarmes rappellent qu'il faut installer des chaînes ou des pneus neige sur la voiture pour emprunter la route en toute sécurité.