Drôme : une fête d'anniversaire dégénère en "projet X"

La soirée d'anniversaire mardi soir était prévue pour une quarantaine de personnes et ce sont entre 300 et 400 jeunes qui se sont présentés, à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Les gendarmes ont dû intervenir pour stopper les bagarres et dégradations.