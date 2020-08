Drôme : une fillette de 11 ans fait un malaise sur une via ferrata

L'enfant était en balade sur une via ferrata à Buis-les-Baronnies (Drôme) avec ses parents lorsqu'elle a été prise d'un malaise, sans doute à cause de la chaleur. Ce sont des pompiers du secours en montagne et de la caserne du Buis qui l'ont secourue.