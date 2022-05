Drôme : une fillette de 13 ans très grièvement blessée dans un accident sur l'autoroute A7

Une voiture et un poids-lourd se sont percutés ce jeudi soir sur l'autoroute A7 au niveau de Sauzet. Le pronostic vital d'une fillette de 13 ans est engagé. Un homme de 46 ans et un garçon de 11 ans sont légèrement blessés.

Une fillette de 13 ans a été très grièvement blessée après un choc entre une voiture et un poids-lourd ce jeudi soir sur l'autoroute A7. L'accident s'est produit au niveau de Sauzet, dans la Drôme, vers 21h30. Le pronostic vital de la jeune fille a été engagé. Elle a été héliportée vers l'hôpital de Lyon.

Au total, 18 sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Dans la voiture, se trouvaient également un homme de 46 ans et un garçon de 11 ans. Ils sont plus légèrement blessés et hospitalisés à Montélimar.

Le conducteur du poids-lourd, un homme de 50 ans, lui est indemne.