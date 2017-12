Les gendarmes ont été mobilisés une partie de la journée de ce mardi pour un père qui avait enlevé sa fillette de 3 ans à la sortie de l'école à Saint-Vallier (Drôme) en fin de matinée. L'homme s'est finalement rendu au commissariat de Valence en fin d'après-midi. L'enfant est saine et sauve.

Valence, France

Tout est bien qui finit bien après une très longue journée d'inquiétude pour une petite fille de trois ans. En fin de matinée, son père est venu la chercher à la sortie de son école à Saint-Vallier (Drôme). Or, l'homme de 35 ans qui habite Valence n'en a pas la garde. Les autorités ont craint un temps qu'il tente d'emmener sa fille avec lui en Tunisie d'où il est originaire.

Alerte enlèvement envisagée puis écartée

"Une alerte enlèvement a été envisagée un temps" explique ce mardi soir le procureur de la République Alex Perrin. "L'idée a été écartée car l'enfant est partie sans crainte avec son père. Elle ne semblait donc pas en danger."

Se sachant recherché, il se rend avec sa fille

Les gendarmes de la compagnie de Romans-sur-Isère aidés de la Section de recherches de Grenoble ont vérifié tous ses points de chute possibles à la fois à son domicile de Valence et dans sa famille. Se sachant recherché, l'homme a fini par se rendre avec son enfant au commissariat de Valence. La fillette est saine et sauve. Elle doit être examinée par un médecin et elle va retrouver sa maman dans la soirée.

Sept heures de disparition

On ne sait pas ce que le père et l'enfant ont fait durant les sept heures qu'a duré leur disparition. Quelles étaient les intentions du papa ? L'homme a été placé en garde à vue. Il pourrait être poursuivi pour soustraction d'enfant mineur par ascendant.