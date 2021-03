Drôme : une fourgonnette percute un camion de médicaments classés "matière dangereuse" sur l'A 7

Plusieurs kilomètres de ralentissements ce matin entre 8 heure et 10 heure sur l'Autoroute A 7 à Saulce-sur-Rhône (Drôme) à cause d'un accident entre une fourgonnette et un camion transportant des médicaments classés comme "matière dangereuse".