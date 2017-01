Drôme : une institutrice suspendue pour avoir scotché des élèves agités sur leur chaise

Une institutrice de Lapeyrouse-Mornay, dans le Nord-Drôme, a été remplacée dès ce lundi. Elle est accusée d'avoir utilisé une méthode "inacceptable" pour maîtriser des enfants agités.

Cette institutrice enseignait à des maternelles, petite et moyenne section, et aux CP/CE1. Elle est accusée d'avoir scotché des élèves agités sur leur chaise. Les faits remontent à mardi et mercredi dernier. Mais difficile d'avoir plus de précisions sur leur gravité.

La hiérarchie ne donne aucun détail sur les faits

Des parents expliquent que des enfants ont été attachés sur leur chaises avec du scotch, ils parlent même d'adhésif collé sur la bouche. Mais l'Inspection d'Académie refuse de décrire précisément la scène. Elle écrit simplement dans un communiqué: "Une enseignante a utilisé du ruban adhésif pour maintenir des élèves agités sur leur chaise", pas plus de détails. Elle qualifie cette attitude d' "inacceptable".

Une enquête administrative en cours, aucune plainte déposée

Une enquête administrative a été lancée. L'institutrice en était à sa toute première année devant des élèves, elle avait fait sa première rentrée en septembre à Lapeyrouse- Mornay. Elle a été suspendue et remplacée dès ce lundi. Une psychologue scolaire est mise à disposition des élèves et des familles. Ces mesures ont rassuré les parents. En récupérant leurs enfants à l'école mardi après-midi, certains se demandaient comment serait sanctionnée l'institutrice et si elle risquait de revenir un jour. Personne n'a porté plainte pour l'heure.