Drôme : une jeune femme de 18 ans décède des suites d'un accident sur la Nationale 7

Étoile-sur-Rhône, France

La jeune femme de 18 ans gravement blessée dans un choc frontal entre deux voitures sur la Nationale 7 dans la nuit du lundi 21 au mardi 22 octobre est morte à l’hôpital de Valence ce mercredi 23 octobre.

L'accident avait eu lieu au niveau d'Étoile-sur-Rhône, de nuit, alors que la chaussée était mouillée. Un des conducteurs a perdu le contrôle de son véhicule et s'est déporté sur la mauvaise voie. L'enquête de la gendarmerie est toujours en cours mais déjà on sait que les conducteurs n'avaient pas bu et qu'ils n'étaient pas sous l'emprise de stupéfiants. Six personnes en tout avaient été blessées. La jeune femme de 18 ans avait été retrouvée par les secours en arrêt cardiaque.