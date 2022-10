Drôme : une jeune femme de 19 ans gravement blessée dans un accident à Peyrus

Les gendarmes sont arrivés sur les lieux vers 1h10. Une voiture a quitté la route sur la départementale 68 à Peyrus (Drôme) et s'est encastrée dans un arbre. À l'intérieur du véhicule, il y avait deux occupants âgés de 19 et 21 ans. La jeune femme qui était passagère a été gravement blessée. Elle a été transportée par le SMUR à l'hôpital de Valence en urgence absolue. Le conducteur est blessé plus légèrement, il a été évacué à l'hôpital de Romans.

