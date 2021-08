Drôme : une nuit de recherches pour un vététiste égaré

C'est vers 23h30 dimanche que l'homme a appelé les secours. Son GPS portatif était tombé en panne et son téléphone ancien modèle ne permettait pas la localisation. Lui disait être "assis sur un rocher près d'un petit torrent" quelque part entre Luc-en-Diois et Beaumont-en-Diois. Six pompiers et une équipe de gendarmes l'ont cherché toute la nuit dans le secteur. Il a finalement été retrouvé après sept heures de recherches. Il se trouvait dans le ravin de Trescoussous sur la commune voisine de Jonchères. L'homme était en bonne santé.