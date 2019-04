Drôme : une possible intoxication alimentaire dans un centre de vacances de Buis-les-Baronnies

Ils ont été pris de diarrhées et de vomissements ce mercredi matin. 27 collégiens et écoliers de Valence et Montélimar, qui étaient en classe découverte dans un centre de vacances de Buis-les-Baronnies, dans la Drôme, ont été pris en charge par les pompiers.

Buis-les-Baronnies, France

Est-ce une intoxication alimentaire qui a provoqué les vomissements et les diarrhées de plusieurs collégiens et écoliers ce mercredi matin ? Ils ont en ce moment en classe découverte dans le centre de vacances "La Fontaine d'Annibal" de Buis-les-Baronnies, en Drôme provençale. Sur les 82 enfants et leurs 10 accompagnateurs, 27 écoliers et collégiens ont eu des symptômes.

Les élèves viennent du collège Europa de Montélimar et l’école primaire Michelet de Valence. Une quarantaine de pompiers sont sur place ce mercredi matin. Selon la préfecture de la Drôme, tous les enfants et les adultes présents sont en train d'être examinés par un médecin et deux infirmières. Trois d'entre eux ont été transportés à l'hôpital pour des examens supplémentaires.

Selon les résultats des premières analyses, l'eau ne semble pas être responsable de ces nausées. D'après la préfecture de la Drôme, "des vérifications sont en cours sur les denrées alimentaires consommées. Par précaution, l’accès aux cuisines et à la restauration a été neutralisé."