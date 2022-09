Drôme : une rave party rassemble entre 550 et 600 teufeurs au Chaffal dans le Vercors

Entre 550 et 600 teufeurs et leurs 200 véhicules sont rassemblés sur un terrain privé de la commune du Chaffal dans le massif du Vercors ce samedi 10 septembre. Ils sont arrivés dans la nuit de vendredi à samedi. Pas de débordement connu mais un important dispositif de gendarmerie est sur place dans cette zone reculée et des opérations de contrôle vont être menées.