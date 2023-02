Drôme : une salariée d'Ehpad disparaît sur son lieu de travail

Chloé Gilgenmann, 33 ans, a quitté son domicile le lundi 20 février au matin, pour aller prendre son poste de cuisinière à l'Ehpad les Saules. Elle apparait à pied sur les images d'une caméra de surveillance dans la rue voisine (rue Barbe) à 9h24. Dans l'établissement, une alarme est désactivée quatre minutes plus tard, semblant indiquer que la jeune femme pénètre dans l'établissement. Mais, lorsqu'un quart d'heure plus tard, la jeune stagiaire l'appelle pour qu'elle vienne lui ouvrir, Chloé ne répond pas. Ses affaires, sac-à-main et téléphone portable sont bien là, mais la jeune femme a disparu.

Hélicoptère et chien de recherche

Le conjoint de la jeune femme est entendu, il ne comprend pas. Chloé qui a pu connaitre des épisodes dépressifs par le passé ne donnait aucun signe d'inquiétudes avant sa disparition. De leur côté, les enquêteurs romanais ont effectué des recherches avec un chien au sein de l'Ehpad, l'animal a logiquement détecté qu'elle était passée dans les locaux, mais il n'a pu trouver aucune piste aux abords du bâtiment. Ce lundi 27 février, une semaine jour pour jour après la disparition de Chloé, le commissariat de Romans a demandé l'appui de l'hélicoptère de la gendarmerie afin d'aller vérifier les environs et notamment les berges de l'Isère à la recherche de la trentenaire.

Appel à témoins

Les policiers romanais lancent également un appel à témoins. Chloé Gilgenmann mesure 1m75, de forte corpulence, cheveux blonds mi-longs, elle a un piercing au nez. Le jour de sa disparition, elle portait un manteau noir, un pull gris et des baskets claires. Si vous pensez avoir aperçu Chloé, il faut contacter le groupe d'appui judiciaire de la police de Romans au 04 75 70 85 21.