Drôme : une soixantaine de sapeurs-pompiers mobilisés sur deux incendies difficiles d'accès

Les sapeurs-pompiers de la Drôme tentent d'éteindre deux incendies à Establet et Pommerol qui ont repris après la foudre de ce jeudi. La surface est pour l'instant limitée mais l'accès est difficile à pied.

Des Dash et hélicoptère survolent les environs de Pommerol et d'Establet à l'Est du département de la Drôme. Depuis le début d'après-midi, deux incendies ont repris consécutivement à la foudre tombée ce jeudi dans cette région.

Les opérations sont rendues difficiles puisque les zones ne sont pas très accessibles à pied. En fin d'après-midi, environ un hectare a brûlé. Soixante sapeurs-pompiers tentent d'accéder sur place. En attendant, du produit retardateur de flammes est déversé sur la zone.

Un incendie à la frontière Drôme et Vaucluse

Trois camions des sapeurs-pompiers de la Drôme ont également rejoint des équipes mobilisées à Saint-Romain-en-Viennois dans le département du Vaucluse. Une centaine de soldats du feu sont sur place. Quatre hectares de végétation ont d'ores et déjà brûlé.