Il pourrait s'agir d'un périple effectué par la même équipe entre minuit et demi et 1 heure du matin dans la nuit de dimanche à lundi. La borne de paiement en liquide de la station-service d'Etoile-sur-Rhône (Drôme) a été cassée, puis le garage de Beaumont -les-Valence cambriolé.

Drôme : une station-service et un garage ciblés par les cambrioleurs la nuit dernière

C'est sans doute la même équipe de malfaiteurs qui a fait un petit périple la nuit dernière dans la Drôme entre Etoile-sur-Rhône, Beaumont -les-Valence et Saulce-sur-Rhône.

Vers minuit et demi des malfaiteurs s'en sont pris à la borne de la station service BP d'Etoile. Ce boitier qui permet de payer son plein en liquide a été cassé d'un coup de masse sur la façade. Les voleurs ont fait main basse sur l'argent qui se trouvait à l'intérieur, environ 500 euros. Ils ont ensuite pris le temps de vider un extincteur sur l'appareil ainsi que du produit ADblue, une matière grasse qui permet d’éviter de retrouver des empreintes. Vingt minutes plus tard, c'est l’alarme du garagiste de Beaumont-les-valence qui se déclenchait. Porte et vitre brisées,des voleurs ont emporté le fond de caisse. Là encore environ 500 euros de butin.

Il pourrait s'agir de la même équipe. Par ailleurs une voiture volée en Ardèche vendredi dernier et qui pourrait avoir servi au casse et au cambriolage a été retrouvée brûlée à Saulce-sur-Rhône. Les gendarmes de la brigade de recherche de Crest sont chargés de l'enquête.