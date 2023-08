Drôme : Une tentative d'assassinat à Bren, un père et son fils en garde à vue

Les deux hommes invoquent la légitime défense. Le père et le fils, 55 et 22 ans, habitent Bren, dans la Drôme, ils ont été placés en détention provisoire après avoir gravement blessé leur voisin, le lundi 31 juillet. Selon les éléments communiqués ce jeudi 3 août par le parquet de Valence, c'est un conflit de voisinage qui aurait tout déclenché. À la suite d'échange d'insultes, le voisin, un homme de 43 ans, a été frappé à l'aide d'un couteau et d'une barre métallique, plusieurs fois. Au moment de l'intervention des secours, son pronostic vital était engagé - il ne l'est plus.

Le père et le fils ont été interpellés, placés en garde à vue. La brigade de recherches de Romans-sur-Isère a été chargée de l'enquête. Le Parquet de Valence a ouvert une information judiciaire pour tentative d'assassinat. Les deux suspects ont été mis en examen et placés en détention provisoire.