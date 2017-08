Drôme : une troisième victime dans l'accident d'Hostun

Une jeune fille de 15 ans a succombé à ses blessures après avoir été hospitalisée à Grenoble. Le conducteur et le passager avant de la voiture qui a percuté un platane avaient été tués sur le coup.

Le bilan s'est alourdi après la collision d'une voiture avec un platane dans la nuit de dimanche à lundi, prés de Romans .

Une adolescente de 15 ans grièvement blessée et hospitalisée à Grenoble n'a pas survécue. Le conducteur de la Citroên C3 et son passager avant , âgés de 28 ans, avaient été tués sur le coup quand la voiture avait percuté une platane après s'être déportée sur la voie de gauche à Hostun , entre l'Ecanciere et Saint Nazaire en Royans. Deux autres occupants de la voiture ont été blessés.

Ce groupe de jeunes isérois rentraient chez eux après s'être rencontrés dans une soirée.

Le conducteur s'est-il endormi ? Etait-il en état d'ivresse ? les résultats des analyses sanguines devraient être connus d'ici quelques jours , en tout état de cause pas avant au moins 48 heures.

La longue ligne droite de la départementale 532 ou s'est produit l'accident a déjà connu deux autres drames similaires depuis 2008. Le Conseil Départemental de la Drôme va engager des travaux pour éloigner la route des platanes et installer une glissière de sécurité entre les arbres et la chaussée. Le chantier pourrait démarrer l'an prochain , en 2018 .