Drôme : Une voiture plonge dans le Rhône, un homme de 34 ans est mort

Vers 17h30 ce jeudi, une voiture est tombée dans le Rhône à hauteur du barrage entre Arras et Serves-sur-Rhône. Les pompiers ont sorti de l'eau un homme d'une trentaine d'années qui est décédé malgré l'intervention des secours.

L'alerte a été donnée ce jeudi vers 17h30 par des témoins. Une voiture a plongé dans le Rhône à hauteur du barrage entre les communes d'Arras-sur-Rhône et Serves-sur-Rhône, dans des circonstances qui restent encore à établir. Il y avait au moins une personne à bord du véhicule. Les pompiers de la Drôme et de l'Ardèche sont rapidement intervenus et un sapeur pompier ardéchois a pu sortir de l'eau un homme âgé de 34 ans qui était en arrêt cardio-respiratoire. La victime, un militaire du Camp de la Valbonne dans l'Ain, est décédée peu de temps après.