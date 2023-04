Drôme : une voiture tombe au fond d'une tranchée de chantier à Venterol, deux blessés graves

Un homme et une femme âgés tous deux de 25 ans sont très sérieusement blessés à la suite d'un grave accident de la route qui s'est produit aux alentours de 22h30 ce vendredi soir. Leur voiture est tombée sur le toit dans une tranchée de chantier profonde de six mètres sur la D 538, route de Montélimar au niveau de Venterol. La jeune femme est consciente ce qui n'est pas le cas du jeune homme. Une quinzaine de pompiers sont sur place dont des spécialistes montagne pour remonter les deux victimes de la tranchée afin d'être pris en charge. L'hélicoptère du SAMU de Valence est également venu en renfort, posé sur le stade de foot éclairé de Nyons comme l'imposent les procédures nocturnes. On ne sait pas à cette heure ce qui a entrainé ce grave accident.

ⓘ Publicité