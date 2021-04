Drôme : vélos et tricycles entassés sur une camionnette en surcharge de deux tonnes sur l'autoroute A7

Le conducteur de cette camionnette a été intercepté à Valence (Drôme) ce mercredi matin. L'homme avait avec une cargaison extérieure particulièrement dangereuse : un amas de vélos et tricycles mal arrimés et une cargaison totale en surcharge de deux tonnes.

Cette camionnette en surcharge de deux tonnes a été interceptée ce mercredi matin sur l'autoroute A7 à hauteur de Valence, en direction de Marseille, par les gendarmes du peloton autoroutier. Le conducteur roulait à trop faible vitesse sur l'autoroute compte tenu de la surcharge du véhicule. Il avait par ailleurs entassé des vélos et de tricycles pour enfants sur l'avant et l'arrière du véhicule. Des objets qui dépassaient et menaçaient de se décrocher et tomber sur les voies de circulation.

Le conducteur avait entassé des nombreux vélos sur l'avant du véhicules et les avait si mal arrimés qu'ils menaçaient de tombé sur la chaussée. - Gendarmerie Nationale

Après la pesée, l’intuition des gendarmes s'est confirmée, le chargement du camion était largement au delà du poids maximal autorisé pour le type de véhicule. Cinq tonnes et demi au lieu des trois tonnes et demi autorisées. Deux tonnes de surcharge qui expliquent aussi que le camion roulait à très faible vitesse, ce qui est interdit sur une autoroute.

630 euros d'amende et immobilisation du véhicule

Le conducteur, d'origine tunisienne, à été verbalisé : 630 euros d'amende et son camion est immobilisé. L'homme, qui devait se rendre à Marseille pour prendre un bateau en direction de la Tunisie, doit soit vider sa cargaison, soit faire venir un plateau de dépanneuse pour transporter sa camionnette jusqu’à Marseille. Un tel "dépannage" coûte environ mille euros. Mais en tout cas ce conducteur ne pourra en aucun cas reprendre la route en l’état.