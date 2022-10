Drôme : violences urbaines pour la soirée d'halloween

Les policiers Drômois redoutaient une soirée agitée pour cette nuit d'Halloween, et avaient anticipé en prévoyant des renforts venus de Lyon et Grenoble. Une quarantaine d'hommes en tout. Ils ont été déployés en ce milieu de soirée notamment pour boucler pendant quelques minutes l'accès au quartier de Fontbarlettes à Valence. Plusieurs groupes d'individus en embuscade ont été repérés grâce aux caméras de vidéo protection. Des individus qui guettaient l'arrivée des pompiers et des forces de l'ordre après avoir allumé des feux de poubelles. Des tirs de mortier d'artifice ont aussi été entendus.

Depuis la fin d 'après-midi les pompiers ont du intervenir une quinzaine de fois à Valence, Bourg-les-Valence Romans ou encore au quartier Nocaze de Montélimar. Une intervention aussi en zone gendarmerie à Loriol. Par moments les forces de l'ordre ont été contraintes de filtrer les interventions des pompiers. Lorsque la situation ressemblait trop à un guet apens et qu'il n'y avait pas de risque immédiat de propagation des feux de poubelles.

C'est devenu une triste habitude dans les nuits du 31 octobre au 1 er novembre que certains jeunes incendient voitures et poubelles et s'en prennent aux pompiers et policiers. Il y a un an, cinq jeunes avaient pu être interpellés après des telles violences à Valence .