Un accident sur l'autoroute A7 en direction du sud entre une voiture et un poids lourd s'est produit vers 11 heures 30 à hauteur de Saulce-sur-Rhône. Le camion est couché sur la bande d'arrêt d'urgence et la voie de droite doit être dégagée.

La circulation se fait sur deux voies.

Le poids-lourds couché, des opérations de relevage sont à l'étude - Vinci Autoroutes

La voiture accidentée a été immobilisée sur la voie de gauche avant d'être dégagée. Cette collision a entraîné de grosses difficultés : jusqu'à 25 km de bouchons en amont de l'accident. Dans l'après-midi, l'entrée sur l'A7 était interdite à tous les véhicules à Loriol. La sortie était conseillée aux voitures dès Valence Sud, où les poids-lourds, eux, n'avaient pas le droit d'entrer en direction du Sud.

Les camions déjà engagés ont été stockés pour fluidifier le trafic, en cette journée de départs en vacances, une journée classée orange dans la vallée du Rhône. En amont, les poids-lourds ont dû stationner sur les aires de Pont-de-l'Isère, de Saint-Rambert d'Albon, dans la Drôme et de Roussillon en Isère, avant d'être déstockés vers 17h30.

Dans le sens Sud Nord, la circulation et l'effet de curiosité ont provoqué plus d'une quinzaine d'embouteillages.

Itinéraires de déviation

En raison du fort trafic attendu en ce jour de départ, (on compte 5.000 véhicules par heure) la préfecture de la Drôme a immédiatement mis en place une cellule de veille. Son objectif était d'éviter au maximum l'allongement du bouchon.

Les opérations de levage, qui auraient bloqué une voie supplémentaire sur l'autoroute n'étaient pas la priorité. Elles auront lieu dans la nuit, quand la circulation sera moins importante, entre 23h et 6h du matin. Le poids-lourd a tout de même été déplacé sur la bande d'arrêt d'urgence.

Vers 18h, la préfecture de la Drôme a levé les mesures qui conseillaient aux automobilistes qui le pouvaient de contourner la vallée du Rhône, en passant par l'Ouest, via l'A75 entre Clermont-Ferrand et Béziers ou par l'Est via Grenoble, Gap, puis l'A51 jusqu'à Aix-en-Provence.

Dans le sens Sud / Nord, il était conseillé d'emprunter l'itinéraire bis, en empruntant la sortie 19 de Bollène et suivre l'"itinéraire bis Lyon" qui permet de rejoindre l'A7 à Valence Sud, via Grignan, Crest et Chabeuil. A Chabeuil, quitter le "Bis de Lyon" et suivre A7.

L'accident spectaculaire entraîne de nombreux kilomètres de bouchons - Vinci Autoroutes

Quatre blessés

Quatre personnes ont été blessées dans l'accident : le chauffeur du poids-lourd, a dû être désincarcéré. Ce ressortissant âgé de 34 ans a été transporté en urgence à l'hôpital de Montélimar. Il a été grièvement blessé.

Trois occupants de la voiture impliquée dans l'accident ont également été transportés à l'hôpital, pour des vérifications, mais ils n'ont pas été blessés.

La voiture serait aller percuter le camion. Elle s'est retrouvée sur la voie de gauche avant d'être rapidement évacuée. Après une perte de contrôle, le poids-lourd a fini couché sur la bande d'arrêt d'urgence , en dépassant légèrement sur la voie lente.

Une enquête est ouverte.

Deux sur-accidents ont suivi mais ils n'ont entraîné que des dégâts matériels.

D'autres accidents se sont aussi produits lors de la réouverture de la voie lente.