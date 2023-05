Drones contre rodéos urbains : "si le pouvoir veut les utiliser plus tard à d'autres fins, on le regrettera"

Les drones pour lutter contres les rodéos urbains sont-ils légaux ? Le tribunal administratif de Toulouse doit trancher dans les prochains jours, concernant l'arrêté pris par le préfet de Haute-Garonne. Parmi les opposants au texte : Claire Dujardin, avocate, présidente du Syndicat des avocats de France. Elle était l'invitée de France Bleu Occitanie ce mardi 23 mai.

ⓘ Publicité

loading

En quoi c'est problématique de vouloir mieux surveiller ses rodéos urbains ?

L'usage des drones est particulièrement encadré et il ne doit pas être utilisé pour tout et n'importe quoi. Bien évidemment, les rodéos urbains sont dangereux. Bien évidemment, il faut lutter contre eux. Là dessus, il n'y a pas de difficulté.

Mais le drone ne peut pas être utilisé pour les rodéos urbains. Il peut être utilisé dans des cas bien précis. Par exemple, pour surveiller les frontières. En cas de manifestations qui troublent gravement l'ordre public, mais il ne peut pas être utilisé pour faire du judiciaire, c'est-à-dire pour surveiller et mieux identifier les personnes qui vont commettre des infractions au code de la route dans le cadre des rodéos urbains.

Alors, pourquoi ne pas l'utiliser dans n'importe quelle situation ? Parce que le drone est particulièrement intrusif et porte une atteinte grave et manifeste à la vie privée, à la protection des données personnelles.

Louisa, une de nos auditrices de Graulhet, vient de nous appeler. Elle craint qu'on commence à tout surveiller, à filmer nos maisons. C'est de ça dont vous avez peur, vous aussi ?

Elle a raison. Le drone peut capter une zone particulière, un périmètre qu'il a défini. Mais il peut capter tout ce qu'il va y avoir aux abords et autour. Et donc bien évidemment, les maisons, les jardins privés, les lieux de culte, les lieux de réunion.

Et donc c'est là où nous on dit : on a une difficulté parce que les textes ne nous apportent pas de garanties suffisantes pour empêcher la captation des images de nature privée. Et donc on va garder des données sensibles concernant les personnes dans la base de données.

L'avocat de la préfecture de Haute-Garonne promet pourtant que les images seront conservées sept jours, accessibles seulement à des personnes habilitées...

Oui mais la CNIL, la Commission nationale informatique et libertés, dit qu'on ne devrait pas pouvoir filmer, et on devrait les effacer immédiatement. C'est à dire qu'il faudrait qu'il y ait une interdiction de capter les images des domiciles privés, et les effacer tout de suite.

Mais là, la préfecture nous indique que dans les 48h, eh bien certes des personnes habilitées, mais quand même, des personnes vont pouvoir visionner toutes les images, et vont pouvoir identifier éventuellement les personnes qui ont commis des infractions au code de la route.

Et si jamais il y a des infractions qui sont constatées, on pourra utiliser les images. Et donc là dessus, nous, on dit que ce n'est pas conforme à la directive européenne qui protège les données personnelles.

Colette, une auditrice d'Auch ne se sent pas en sécurité, il y a des rodéos autour de chez elle... Que lui répondez vous ?

Il ne s'agit pas de dire qu'il faut laisser les rodéos urbains se faire tranquillement, et je comprends tout à fait que cette personne soit dérangée. Il faut mettre des moyens pour lutter contre les rodéos urbains, mais ce qu'on indique, c'est qu'il y a plein d'autres moyens et le drone doit être la dernière possibilité de lutter contre les rodéos urbains. Donc il faut mettre des policiers.

Mais ça coûte moins cher de mettre des drones...

Oui, mais on ne peut pas mener une politique sur le fait qu'on n'a pas assez d'effectifs, pas assez de moyens matériels et humains. Et donc le remplacer par un outil particulièrement intrusif est particulièrement attentatoire à la vie privée, à la liberté de circulation.

Le problème, c'est qu'on met des outils qui peuvent être détournés, qui peuvent être utilisés à d'autres fins. Et si jamais un jour il y a une personne au pouvoir qui va utiliser tous ces moyens-là à d'autres fins, on le regrettera. Et nous, notre rôle, c'est bien évidemment d'être vigilant sur les atteintes aux droits et aux libertés.