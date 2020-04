Drones et hélicoptères : les gendarmes du Grand Est déploient les grands moyens pendant le confinement

Des drones à la campagne et des hélicoptères à la montagne. Les gendarmes du Grand Est déploient les grands moyens pour interpeller ceux qui ne respectent pas le confinement. L'idée du général de division Stéphane Ottavi, est de "voir là où ses hommes n'ont pas l'habitude de voir". Autrement dit, les chemins ruraux et les zones montagneuses difficiles d'accès, notamment dans les Vosges.

Bateaux, drones et hélicoptères

Depuis le début du confinement, plus de 8.000 militaires sont déployés dans la zone de défense et de sécurité Est. Dans les 18 départements concernés, ils ont effectué près de 60.000 contrôles et dressé 22.000 PV.

"Le week-end dernier, dans la Meuse, des gens ont quitté des logements collectifs, ce que l'on peut comprendre parce qu'ils sont les uns sur les autres, déclare le commandant de la région de gendarmerie du Grand Est, ainsi que de la zone de défense et de sécurité Est. Mais ils sont allés se promener à plusieurs sur les voies de halage. Ils pensaient être à l'abri des regards et c'est le drone qui les a détectés."

Une fois que le drone repère des personnes potentiellement en infraction, des hauts-parleurs leurs demandent de rester sur place avant l'arrivée des gendarmes pour le contrôle. Des bateaux de gendarmerie sont également sollicités, sur le Rhin notamment.

"Nous mobilisons également les hélicoptères dans le massif vosgien, explique Stéphane Ottavi. Ils proviennent de plusieurs sections aériennes de la zone Est : Dijon, Colmar, Metz et Reims. Encore le week-end dernier, on a repéré un homme qui faisait du vélo dans les montagnes. On a des sportifs qui conservent leurs habitudes et qui ne les adaptent pas du tout aux règles de confinement."

L'hélicoptère nous permet d'aller voir de plus haut si on a des gens qui sont en infraction et qui font de la randonnée par exemple.

"La prévention, c'est terminé"

Dans les premiers jours de confinement, la tolérance était de mise, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Désormais, les militaires passent directement à la verbalisation. "La prévention c'est terminé, prévient le général de division. On attaque la quatrième semaine de confinement. On n'en est plus à expliquer les choses aux gens. Aujourd'hui on verbalise dès le premier contrôle. Les gens sont parfaitement au courant et je n'imagine pas un seul Français ne pas être au courant de ce qu'il se passe."

On n'en est plus du tout à faire de la pédagogie.

Tolérance zéro donc pour ces vacances de printemps qui débutent ce samedi 11 avril dans le Grand Est (Zone B). Selon Stéphane Ottavi : "Les vacances ne doivent pas changer le quotidien des gens confinés. On respecte toujours les consignes"

Surtout on ne se déplace pas pour aller en famille. Les vacances de Pâques, malheureusement, se déroulent à la maison.

"On sera présents en nombre, assure-t-il, comme on l'était déjà le week-end dernier pour dissuader les Parisiens de venir dans l'Est. Là, c'est la même chose pour les gens de l'Est en vacances, et bien ils restent chez eux."

Relâchement et agressions

Il n'est donc pas question d'enfreindre les règles, sous couvert de congés. Un message qu'il faut répéter jour après jour, selon le commandant de la région de gendarmerie du Grand Est, d'autant que "le relâchement, on l'a déjà constaté le week-end dernier. Cela touche toutes les catégories sociales. Et dans la région, on note énormément de tensions lors des contrôles vis à vis des militaires. On assiste à de nombreuses agressions et rebellions."

On sent une très grande tension, ce qui était prévisible et cela ne va pas aller en s'améliorant. J'appelle tout le monde au bon sens.

Le montant des amendes reste le même : 135 euros pour non-respect du confinement. La récidive dans les quinze jours, c'est 200 euros. Et si vous êtes verbalisé à plus de trois reprises en un mois, vous risquez 3.750 euros d'amende et six mois de prison. "C'est lourd, et les gens doivent bien l'avoir en tête," conclut le patron des gendarmes du Grand Est.