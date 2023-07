Drones, véhicules blindés, renforts de CRS : 14 juillet sous haute surveillance en Moselle

Que les festivités du 14 juillet ne deviennent pas les hostilités du 14 juillet. Deux semaines après les violences urbaines qui ont secoué une partie de la Moselle, la Préfecture et les forces de l'ordre se mobilisent pour éviter de nouveaux débordements. "On ne peut pas mesurer précisément le risque, mais je peux prendre des moyens de prévention pour disposer des forces qui interviendraient au cas où certaines imbéciles voudraient créer des troubles" précise Laurent Touvet, le Préfet de la Moselle sur France Bleu Lorraine.

ⓘ Publicité

Surveillance au sol et dans les airs

Ainsi, des forces de l'ordres (polices nationale et municipales et gendarmerie) seront en nombre, principalement à Metz et dans le sillon mosellan , théâtre des principales violences du début du mois. Des renforts arrivent également d'autres départements avec notamment des effectifs de CRS. Deux véhicules blindés de la gendarmerie seront prêts à intervenir, ceux qui avaient déjà été utilisés pour ramener le calme à Metz dans la soirée du vendredi 30 juin.

Dans les airs, un hélicoptère de la gendarmerie survolera les zones sensibles, ainsi que des drones, comme à Nancy, "dans les quartiers où il y a moins de caméras de vidéosurveillance" précise Laurent Touvet.

À lire aussi A Nancy, la police autorisée à filmer le 14 juillet avec un drone

"Le 14 juillet est la fête nationale et doit le rester" martèle le Préfet, "il faut concilier cette joie et les valeurs qui nous réunissent, et prendre les mesures préventives pour éviter ou étouffer les éventuels troubles."