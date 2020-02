Dropped : mise en examen d'un homme suspecté d'être responsable du crash des hélicoptères du jeu de TF1

C'est en toute discrétion qu'un homme de 50 ans a été mis en examen il y a plus d'un an, le 26 février 2019. On ne l'apprend que ce vendredi. Le suspect a été entendu dans le cadre de l'enquête sur le crash de deux hélicoptères qui a coûté la vie à 10 personnes, dont les sportifs Alexis Vastine, Camille Muffat et Florence Arthaud, le 9 mars 2015 en Argentine.

Responsable de la sécurité sur le tournage

De nationalité suédoise, le quinquagénaire est un ancien militaire des forces spéciales. Il était chargé de la sécurité lors du tournage du programme produit par Adventure Line Productions et qui devait être diffusé sur la chaîne TF1.

Le suédois est soupçonné de ne pas avoir vérifié les compétences, les qualifications ou encore l'état de santé des pilotes rappelle BFMTV qui ajoute que le Suédois nie en bloc.

Première mise en examen

Il s'agit de la toute première mise en examen dans ce dossier, dossier dans lequel le directeur d'Adventure Line Production, et Adventure Line Production en tant que personnes morales, ont été placés sous le statut de "témoin assisté".