Des Gilets jaunes creusois organisent un débat citoyen "sans personnalités politiques" à Sardent

Sardent, France

Ils n'y aura pas de femmes et d'hommes politiques à leur réunion. Le message adressé aux automobilistes de passage sur le rond-point Georges Pompidou de Guéret ce samedi est très clair. Tracts à la main et gilet jaune sur le dos, Franck vend la réunion du 7 mars à Sardent comme un espace de discussions, loin, très loin du grand débat national et de ses nombreuses réunions : "C'est ouvert à tous, Gilets jaunes ou pas, mais pas de politiques."

Sur les petits papiers jaunes distribués aux curieux qui prennent le temps de s'arrêter, les thèmes débattus lors de cette réunion sont énumérés : défense de la ruralité, taxes, éducation, déserts médicaux, accompagnement des anciens... Ces sujets seront traités par groupe, sous forme de tables rondes, avant d'être débattus par tous les participants. "Le but, c'est de faire des propositions concrètes, explique Fabrice, l'un des initiateurs de la réunion. Le pouvoir politique, on n'en veut plus à l'heure actuelle et on veut trouver les solutions nous-mêmes. Il faut faire avancer les choses."

Le dernier espoir pour certains Gilets jaunes

Une assemblée citoyenne qui ressemble à la dernière carte à jouer pour certains Gilets jaunes. "Si le 7 mars, on voit que c'est peine perdue, ce sera la fin du mouvement pour moi, confie Yohan. Ça aura été un quart d'année de combats pour rien." Franck, lui est plus optimiste : "J'espère au moins 250 personnes. Si c'est moins, je ne serai pas déçu. Mais on continuera peut-être le mouvement autrement."

Réponse le 7 mars à la salle des fêtes de Sardent, à 19 heures.