Attentat de Nice: l'association "Promenade des Anges" en colère contre deux décision de justice

Promenade des Anges, association de victimes de l'attentat du 14 juillet à Nice se dit indignée au sujet de deux décisions prises récemment par la justice niçoise. Elle publie alors un communiqué pour les dénoncer haut et fort.

Nice, France

L'association "Promenade des Anges", née juste après l'attentat du 14 juillet, est en colère. Dans un communiqué envoyé aux médias et publié sur les réseaux sociaux, elle pointe du doigt deux décisions du juge d'instruction en charge de l'enquête sur le dispositif de sécurité qui devait ce soir là être mis en place. Promenade des Anges rappelle tout d'abord qu'elle est la seule association à s'être portée partie civile dans l'information ouverte contre X pour mise en danger d'autrui. On ne parle pas là du volet "enquête terroriste" mais enquête sur le dispositif de sécurité en prévision du feu d'artifice. Dans le cadre de cette procédure, le maire de Nice et son 1er adjoint ont déjà été entendu, ainsi que l'ex directeur de cabinet du préfet. Mais aujourd'hui ce qui offusque l'association c'est que le juge d'instruction ne veut pas communiquer les éléments recueillis lors de ces auditions. C'est "un mépris pour les victimes" écrit l'association. Enfin ce même juge repousse également à juin la date de remise d'un rapport d'expert sur la fiabilité des plots en bétons. "Juin c'est après les élections" remarque Promenade des Anges.