Dominique Vilain-Allard, le roi du déguisement depuis 40 ans à Hergnies

La boutique de Dominique Vilain-Allard c'est une vraie caverne d'Ali baba, où d'une pièce à l'autre on peut se transformer en danseuse flamenca d'Andalousie, en roi du disco des années 70, en super héros de Marvel ou en François 1°.

Cet amoureux de théâtre et d'art est tombé dedans tout gamin, il se rappelle de ses premiers costumes à la maternelle, de ceux que sa sœur lui faisait en crépon à l'époque où il n'existait pas de magasins spécialisés. C'est en 1982 qu'il se lance dans cette "niche" comme il dit, alors qu'il a repris le magasin de meuble de son grand-père fondé en 1894. Avec sa femme, ils décident de coudre des costumes de moines aux jeunes d'Hergnies qui veulent aller au carnaval de Cologne, et l'aventure est partie. Il loue des costumes aux particuliers ou aux professionnels du spectacle.

Dans la pièce de la maison familiale où il est né, il a installé le rayon enfant avec les incontournables chevaliers, princesses, et autres pirates mais aussi les ours, les moutons, ou les dinosaures

On leur donne du rêve ! c'est important de leur donner l'occasion d'avoir des souvenirs d'enfance, et le déguisement pour eux c'est magique !

Dans la boutique de Dominique Vilain-Allard à Hergnies © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Des centaines d'accessoires pour être le roi de la fête

Et pour être le roi de la fête, il faut évidemment les accessoires qui vont bien, et chez le dernier costumier au Nord de Paris, on en trouve des centaines dans des gros bacs ou des petits tiroirs

Quand on veut être cow boy on est vraiment, vraiment avec les accessoires qu'on voit dans "il était une fois dans l'Ouest" c'est du cuir sculpté, patiné

le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Dominique qui a aussi une ceinture d'Obélix qui d'emblée nous donne la force de soulever des menhirs et de manger du sanglier.

Des tenues régionales aux pièces de musée

Sur les étagères de ce féru d'histoire, tout un tas de costumes folkloriques aussi, ou d'anciens vêtements de travail régionaux comme ceux des pêcheurs de la côte d'opale ou des mineurs du Valenciennois, _'_de la préservation du patrimoine" pour lui.

Et puis le costumier a des petites pépites cachées au milieu de ses penderies comme cette veste plus que centenaire sertie de perles qui pourrait figurer dans un musée selon lui

Dans une petite pièce de 10 m2, une véritable "mercerie" s'amuse le propriétaire, l'atelier de sa couturière qui peut retoucher les pièces ou carrément en confectionner comme les costumes de père-noël dignes des plus beaux contes

la doublure de la veste doublée qui fait rêver, qui est magique, des gros ventres pour que même ceux qui sont taille mannequin puissent être crédibles, des bottes avec de la fourrure !

Même le scaphandrier de 20 000 lieux sous les mers est dans la réserve de Dominique Vilain Allard © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Et l'ancien monsieur Miss France régional n'est pas prêt de fermer les portes de sa boutique magique, il a d'ailleurs agrandi son royaume il y a quelques années avec une nouvelle réserve où il entrepose des centaines de pièces pour recréer d'autres univers.