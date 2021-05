Du bruit, un scooter jeté dans un étang, une bagarre, un couteau : à Evron, le conflit de voisinage dégénère

Ils n'en peuvent plus de cette sono qui crache à fond les décibels jusque tard dans la soirée. Ces deux frères n'en peuvent plus de ce bruit, de tous ces bruits. Ils avaient signalé ces nuisance sans porter plainte, ils s'étaient violemment disputés avec cette famille à plusieurs reprises. Alors, pour se venger, et pour que ce bazar se termine le plus vite possible, l'un des deux frères vole un scooter qui appartient aux voisins. De rage, il le jette dans un étang à proximité.

Un scooter jeté dans un étang, une bagarre en pleine rue, un couteau de cuisine

Ulcérés, les membres de la famille tombent alors sur les deux frères dans la rue et leur demandent des comptes. L'histoire ne se règle pas à l'amiable. Insultes, bousculade, altercation, les coups pleuvent. Et ce n'est pas fini. Cette fois, c'est pour une histoire de clé volée. La petite troupe, surexcitée, se retrouve au domicile des deux frères, l'un prend un couteau dans la cuisine, le brandit et menace la famille. Une sale journée. Et une autre ce mardi au tribunal. Les deux hommes connaissent bien les salles d'audiences, leur casier est bien rempli, voilà que s'ajoute une nouvelle ligne sur leur CV judiciaire. Le premier prend 2 mois avec sursis, le second 3 mois ferme.