Lons-le-Saunier, France

Rarement l'expression coup de filet aura aussi bien mérité son nom : c'est dans un chargement d'oranges et de pastèques que les douaniers de Lons-le-Saunier ont découvert le 15 juin 398 kg de cannabis.

L'opération s'est déroulée vers deux heures du matin le 15 juin sur l'A39 à l'occasion d'un banal contrôle de routine sur un camion immatriculé en Bulgarie. Le chauffeur déclare venir d'Espagne et se rendre en Allemagne pour y livrer diverses marchandises. Les douaniers ouvrent les portes du camion frigorifique et remarquent qu'une partie des oranges de la cargaison se sont renversées. Derrière ils accèdent à une rangée de pastèques, puis à de nombreux cartons. A l'ouverture du second, surprise ! ils trouvent des sacs thermosoudés contenant de l'herbe de cannabis.

Valeur estimée de la marchandise : 4 millions d'euros

Le camion et son chauffeur sont alors escortés vers des locaux sécurisé pour une fouille plus complète. Elle va durer deux heures et s'avérer fructueuse, même sans compter les oranges et les pastèques. Ils saisissent au total 252 sachets d'herbe de cannabis pour un total de 312 kg et 16 paquet de résine pour un poids de 86 kg. La valeur totale de la marchandise est estimée à près de 4 millions d'euros.

Le chauffeur a été placé en retenue douanière et le parquet de Lons a ouvert une information judiciaire. Le 24 mai déjà, les douaniers de Montpellier avaient saisi 954 kg de résine de cannabis dans un camion transportant 4 tonnes d'oranges et de la nourriture pour bovins. Quant aux douaniers de Lons-le-Saunier, ils ont déjà saisi plus de deux tonnes de cannabis depuis le début de l'année.

Des saisies en hausse de 31% en un an

En 2017, la douane française a saisi 46,1 tonnes de cannabis sur le territoire national, dont 11,85 tonnes d'herbe et 34,27 tonnes de résine. En un an les quantités saisies ont bondi de 31,3%.

Le camion contenait des oranges et des pastèques - Photo Douane Française