Les policiers de Pontarlier ont saisi du cannabis, 19 cartouches de cigarettes contrefaites et 3000 Euros en liquide ce mercredi. Une partie de la marchandise se trouvait dans une voiture volée. Trois hommes doivent comparaître ce vendredi après-midi devant le tribunal.

Du cannabis emballé dans des sachets Bob l'éponge, Simpson, Kinder et Mbappé saisi à Pontarlier

Les policiers de Pontarlier ont réalisé une jolie saisie ce mercredi 12 août, dans deux voitures différentes. Une patrouille postée en surveillance vers 17h a pu observer un petit manège entre les deux véhicules, avec un acheteur présumé qui passe de l'un à l'autre. Les agents procèdent alors à un contrôle.

Des sachets Simpson, Mbappé, Bob l'éponge...

Dans la première voiture, ils découvrent 218 grammes de résines de cannabis conditionnés dans des sachets à l'effigie des Simpson, de Bob l'éponge, Kilian Mbappé et Kinder suprise. Il y a aussi 103 grammes d'herbe de cannabis, 35 grammes de cocaïne (répartis dans dix sachets), des emballages vides, et 2.395 euros en liquide. Sans oublier 17 cartouches et 8 paquets de cigarettes, qui s'avèrent ensuite être des cigarettes contrefaites. La voiture est un véhicule volé dans le Val-de-Marne en octobre 2019. Le conducteur, un Jurassien de 55 ans, est arrêté.

Des cartouches de cigarettes contrefaites

Dans la seconde voiture, les policiers saisissent 305 euros en liquide, deux cartouches et un paquet de cigarettes également contrefaites. Les deux hommes présents à bord sont également interpellés et placés en garde-à-vue. L'un est un jeune de 21 ans, originaire du Doubs. Il reconnaît posséder la marchandise et l'avoir récupérée dans la première voiture.

L'autre homme présent dans ce second véhicule ne présente aucun papier d'identité, refuse la prise d'empreinte et refuse de parler. Les investigations permettent de l'identifier : il s'agit d'un Tunisien de 21 ans, déjà connu des services de police. Il nie tout en bloc.

Jugés en comparution immédiate

Les enquêteurs remontent alors le fil et se rendent compte que le trio agit sur Pontarlier depuis trois jours. Plusieurs clients présumés sont identifiés et entendus. Ils écopent tous d'une ordonnance pénale de 400 euros. Les trois trafiquants présumés sont eux présentés en comparution immédiate ce vendredi après-midi devant le tribunal correctionnel de Besançon.