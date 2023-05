Du cannabis vendu à Nice sur l'appli Télégram : la police saisit 61 kg

Le Préfet des Alpes-Maritimes Bernard Gonzalès reste très engagé pour lutter contre la délinquance et les trafics de drogue et tient à le faire savoir.

Pour la semaine du 24 avril au 3 mai 2023 dans le quartier des Moulins de Nice les patrouilles de surveillance mixtes (Police Nationale et Police Municipale) se sont multipliées et il y a eu le déploiement en renfort de la CRS et de la compagnie d'intervention.

Contrôles renforcés aux Moulins

560 personnes dans ce quartier ont été contrôlées, 37 interpellées dont 23 mineurs. 6 ont été présentés au Procureur de la République et deux personnes ont été écrouées. Neuf étaient en infraction à la législation sur les étrangers. Parallèlement du cannabis, de la cocaïne ont été saisis.

Ce quartier sensible à l'ouest de la ville a été cité à plusieurs reprises pour la présence d'individus cagoulés et armés marchant dans les rues. Les habitants parlent ces derniers mois de "conflit entre deux bandes rivales installées dans deux immeubles et qui se battent entre elles pour vendre de la drogue". Le préfet note qu'il n' y a pas eu de fait de violences urbaines cette semaine la.

Un réseau de trafiquants démantelé

La Direction Départementale de la Sécurité Publique (DDSP) annonce à Nice que les enquêteurs ont mené une opération visant un réseau de revente de produits stupéfiants.

Les reventes s’effectuaient par l’intermédiaire de l’application Télégram. Trois à quatre kilogrammes de cannabis pouvaient ainsi être vendus quotidiennement par ce réseau. L'application Télégram est une messagerie qui fonctionne comme WhatsApp mais elle utilise un chiffrement secret qui en théorie empêche toute personne extérieure d'entrer en conversation. Les enquêteurs ont néanmoins réussi à faire tomber le réseau de trafiquants .

4 kilos vendus chaque jour via Télégram

Quatre personnes ont été interpellées dans le cadre de cette enquête.

Les perquisitions et fouilles ont amené les policiers à découvrir et à saisir 61 kg de résine de cannabis, de 7,5 kg d’herbe de cannabis, 550 gr d’huile de cannabis, de deux pistolets automatiques et de trois véhicules.